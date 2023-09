Incendio vicino al Parco della Maremma. Chiusa la linea ferroviaria

Magliano in Toscana (Grosseto), 5 settembre 2023 – Apprensione in provincia di Grosseto per un incendio di sterpaglie nei pressi del Parco della Maremma. Accade in località La Valentina, nel comune di Magliano in Toscana, lungo la Variante Aurelia. Le fiamme sono state notate da alcuni automobilisti che hanno subito dato l’allarme.

Due squadre di vigili del fuoco del comando di Grosseto sono subito intervenute. Con loro anche una squadra dal distaccamento di Orbetello. Le fiamme, alimentate dal forte vento di Grecale, interessano anche la ferrovia. Per questo al momento la linea stessa è interrotta, con Rete Ferroviaria Italiana che ha bloccato l’elettricità.