In scena il concerto dell’orchestra: "Città di Grosseto"

Oggi alle 21 l’orchestra sinfonica "città di grosseto" torna in concerto nella chiesa di San Francesco, con un programma dedicato alle composizioni di Telemann, Respighi e Ciaikovskij. Gli archi saranno diretti da Francesco d’Arcangelo e in concerto si esibirà anche la soprano Daniela Del Monaco. Il programma prevede l’esecuzione della "Ouverture-Suite "La Bizarre" in Sol maggiore TWV 55:G2" di Georg Philipp Telemann, de "Il tramonto, poemetto lirico per mezzosoprano e archi" di Ottorino Respighi e della "Serenata per archi in Do maggiore op. 48) di Petr Ilic Ciajkovskij. Francesco d’Arcangelo, violoncellista e direttore d’orchestra, ha studiato violoncello diplomandosi sotto la guida di Ionescu e perfezionandosi a Maastricht con Iancovici e Aldulescu, Piovano, Paternoster e Schwab. Parallelamente ha studiato direzione d’orchestra seguendo corsi e masterclass con Bellugi, Dini Ciacci e Karabtchevsky. Daniela Del Monaco si è diplomata al Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento e si è laureata in Discipline musicali a indirizzo Canto e a indirizzo Musica vocale da camera.