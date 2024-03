Il Pnrr e la città: "Occasione importante. Presa al volo per la comunità"

La città ha avuto, e soprattutto avrà, effetti benefici dai fondi del Pnrr. Sono tanti infatti i cantieri aperti, e che aprirano, grazie ai fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza. E allora vediamo nel dettaglio i cantieri più sostanziosi avviati a Grosseto e legati al Pnrr. Intervento, ormai concluso, alla Cavallerizza, con riqualificazione dell’arena sulle Mura Medicee (Pinqua). In questo caso si tratta di un interventodi 83mila euro di contributo Pnrr, 132mila euro di cofinanziamento comunale, per una spesa complessiva di 215mila euro. Rigenerazione urbana, intervento concluso (solo da collaudare) per i boschi urbani parco del Diversivo. Si tratta di 500mila euro di finanziamento Pnrr. Cantiere ampiamente avviato per il parco attrezzato rigenerazione urbana al Diversivo. Due milioni di euro provenienti direttamente dal Pnrr. Cantiere avviato per l’ex orfanotrofio Garibaldi: qui verrà realizzata la Casa della musica, che ospiterà le varie associazioni e realtà del campo musicale a partire dall’istituto comunale Giannetti. Per questa opera c’è un Investimento dal Pnrr di 2 milioni e 600mila euro.

Cantiere avviato anche per un intervento di sostituzione edilizia in via Adamello, con la demolizione e la ricostruzione della scuola elementare. Totale investimento Pnrr: nove milioni e 350mila euro, più investimento del Comune per oltre un milione e 500mila euro. Avviato un cantiere per la realizzazione di un impianto sportivo multifunzionale ciclistico di via Quarzo. Investimento Pnrr di due milioni e 500mila euro. Asilo nido via Statonia: costruzione di un nuovo asilo d’infanzia, lavori consegnati. Investimento del Pnrr da un milione e 520mila euro. Infine lavori avviati per la nuova mensa della scuola primaria di via Giotto. Investimento Pnrr di 722mila euro.

"Ci siamo fatti trovare pronti. Abbiamo lavorato con grande tempestività e accuratezza – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – . I risultati parlano da soli: molti sono i cantieri già avviati. E in alcuni casi si parla addirittura di lavori in fase piuttosto avanzata. Ci pare evidente – proseguono – come l’Amministrazione comunale abbia affrontato l’opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza con un approccio pragmatico e con la massima serietà. I nostri uffici, che ringraziamo, hanno svolto il loro compito con determinazione. Tutte le migliorie che verranno messe in campo andranno a cambiare radicalmente il volto della città. Nel giro di un paio di anni, in alcuni casi anche meno, avremo molte zone di Grosseto completamente rinnovate". Collegamenti, mobilità dolce, parchi urbani, scuole, servizi. "Grosseto – concludono sindaco e assessore – diverrà più bella, più funzionale, più moderna e pronta ad affrontare le sfide del futuro che impongono sempre maggiore attenzione a un equilibrio tra la straordinaria qualità dei paesaggi, la praticità dei luoghi e la loro vivibilità".