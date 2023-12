Il paese in lutto per la morte di Mario Santi

L’Amministrazione comunale di Capalbio esprime cordoglio e si stringe intorno alla famiglia Santi per la scomparsa di Mario, guardia zoofila volontaria e ausiliario volontario del traffico che in questi anni, coordinato dalla polizia municipale di Capalbio, ha supportato e coadiuvato il lavoro dei vigili urbani. Molte le iniziative che Mario prendeva per la sua gente. L’uomo aveva 75 anni ed era molto conosciuto non solo nel paese ma in tutto iol comprensorio capalbiese. "Mario Santi – ricordano il sindaco Gianfranco Chelini e il vicesindaco Giuseppe Ranieri – ha contribuito con grande generosità alla sicurezza stradale e al presidio del territorio durante il periodo estivo, fornendo un prezioso servizio alla comunità, soprattutto nei momenti di massimo afflusso di presenze nel territorio. La sua scomparsa è una perdita per tutti".