"Il futuro è ormai chiaro. E si chiama Consorzio"

"Per il futuro della laguna, grazie all’attenzione mostrata dal Governo Meloni, dei parlamentari del territorio, e soprattutto attraverso il lavoro sia come primo firmatario e relatore in Commissione ambiente dell’onorevole Fabrizio Rossi della proposta di legge sull’Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, oggi finalmente abbiamo un iter chiaro e delineato di futuro Consorzio di governance e gestione di questo delicatissimo ambiente. In passato abbiamo assistito a sole chiacchiere gettate al vento. Oggi i fatti dicono ben altro e soprattutto delineano una strada che sicuramente aiuterà la laguna ad essere gestita come essa merita".

E’ quanto dice Luca Minucci, presidente provinciale Fratelli d’Italia Grosseto e assessore all’Ambiente del Comune di Orbetello. "Sono assessore da molti anni – spiega Minucci – e ogni stagione ha avuto, in maniera più o meno percepita dai cittadini, situazioni di criticità anche ben peggiori di quelle riscontrate attualmente. A livello locale nè il sottoscritto, nè gli altri due consiglieri comunali orbetellani di Fratelli d’Italia, Ivan Poccia e Antonio Papini, hanno competenze specifiche nella gestione della laguna, ma questo non significa non seguirne la situazione e non averne a cuore la vicenda. Fratelli d’Italia, anche grazie al nostro lavoro, sta già facendo la sua parte, come siamo certi che l’Esecutivo Meloni tramite i ministeri competenti farà la propria".

"La situazione attuale richiede un’azione immediata e coordinata da parte di tutte le istituzioni coinvolte – dice però Irene Galletti, presidente del Gruppo regionale M5S –. Abbiamo presentato un’interrogazione urgente alla Regione Toscana per comprendere le ragioni dei ritardi nell’intervento e per sollecitare l’implementazione di misure di sostegno per le attività economiche colpite da questa emergenza ambientale".