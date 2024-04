Il concorso. Premio Mancini. Iscrizioni aperte

Torna il Premio Mauro Mancini, il concorso per corti cinematografici promosso nell’ambito della Festa del Cinema di Mare, la kermesse diretta da Giovanni Veronesi dal 2021 e organizzata, a Castiglione della Pescaia, da Associazione M.Arte. Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigatore toscano, scomparso drammaticamente in mare durante un’impresa con Ambrogio Fogar, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mancini.

L’iscrizione al concorso, che prevede una simbolica cifra di iscrizione di 5 euro, è aperta fino al prossimo 20 luglio è possibile attraverso la piattaforma filmfreeway, al link: https://filmfreeway.com/festadelcinemadimare.

Possono partecipare film, documentari, fiction o di animazione, prodotti dopo il 1 gennaio 2016 e della durata massima di 20 minuti. Le opere saranno giudicate da una giuria composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare, che stabilirà la classifica finale; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del Cinema di Mare e il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 2000 euro.

Tutte le informazioni e le linee generali del Premio sono disponibili sul sito del festival, al link: https://festadelcinemadimare.com/premio-mauro-mancini/

Il Premio Mauro Mancini valorizza a pieno l’anima della Festa del Cinema di Mare e ne diventa parte fondante, su desiderio del fondatore e direttore artistico Claudio Carabba (scomparso nel 2020), già dalla seconda edizione. Dal 2019, sempre per volontà di Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico (1000 euro).