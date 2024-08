"Il Comune con bandiere malridotte"

"Le bandiera della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea che sono affisse ed esposte sul Palazzo municipale in piazza del Plebiscito, sono ormai lacere ed in parte strappate, evidentemente da sostituire".

E’ quanto hanno segnalato alla nostra redazione alcuni cittadini orbetellani che ormai da tempo, dicono, hanno notato "il brutto spettacolo che stanno offrendo questi vessilli istituzionali che il Comune avrebbe invece il dovere di conservare in perfetto stato o sostituire nel caso, come questo, siano malridotti".

E in ogni caso esporre la bandiera tricolore negli edifici pubblici (così come quella europea) è un obbligo e sempre un obbligo è esporle "in buono stato e correttamente dispiegate".