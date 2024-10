"Il caseificio di Sorano è al fianco dei produttori"

La cooperazione come modello aziendale per riuscire a superare le sfide del presente. È quanto emerge da un commento del presidente del caseificio di Sorano, Luciano Nucci, alla luce di una prima analisi della stagione agricola 2024 . È evidente che in questo contesto economico complesso, il modello cooperativo garantisce stabilità e sostenibilità per i produttori locali e i territori più svantaggiati, dimostrando una capacità unica di rispondere alle sfide poste dalla frammentazione dei fondi agrari e dai crescenti costi di produzione, integrando e coordinando in maniera virtuosa le attività di agricoltori, tecnici, esperti e commercianti.

"La cooperativa non è solo un’organizzazione economica – sottolinea il presidente del caseificio Luciano Nucci – ma un vero e proprio costruttore di comunità. Attraverso il rispetto dei valori cooperativi e la condivisione di conoscenze, siamo in grado di garantire una produzione che eccelle per qualità e si adatta alle esigenze del mercato, mantenendo salde le nostre radici territoriali".

Nel caso del caseificio di Sorano, la cooperativa ha saputo creare una rete solida e integrata di competenze e pratiche, necessarie per garantire una produzione di alta qualità che resista alle sfide strutturali e di mercato. "Nei territori rurali e montani come quello di Sorano, caratterizzati da piccoli appezzamenti di terra e da condizioni strutturali complesse – prosegue Nucci – per poter competere sui mercati la qualità dei prodotti è un imperativo. Questo si traduce in un impegno costante da parte della cooperativa nel sostenere gli allevatori e i produttori locali attraverso investimenti in conoscenza, innovazione e aggiornamento continuo. Le dimensioni ridotte delle aziende agricole e la natura part-time di molti contadini richiedono, infatti, una particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni, un impegno che il caseificio di Sorano ha abbracciato pienamente". La cooperativa garantisce non solo la diffusione di competenze tecniche, ma anche una costante ricerca per migliorare la qualità e l’identità dei prodotti che rappresentano il territorio, rendendoli competitivi anche nelle condizioni più difficili.