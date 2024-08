I vertici del Pd nella sede Venator: "Ora la soluzione del problema"

Il Pd non va in vacanza. È per questo che il deputato Marco Simiani, il consigliere regionale Francesco Gazzetti, il gruppo consiliare del Pd a Follonica (Francesca Stella, Giacomo Manni e Mirjam Giorgieri) e i rappresentati del gruppo Scarlino nel cuore (Luca Niccolini e Roberto Maestrini), sono stati alla sede della Venator. "La Conferenza dei servizi tra l’azienda, la Regione e i vari soggetti interessati si è conclusa con esito positivo circa la possibilità di realizzazione della discarica provvisoria per far ripartire il processo industriale – hanno detto –. Positivo l’incontro con l’amministratore delegato Stefano Neri e i suoi collaboratori, che ci ha permesso di ottenere un aggiornamento sulle prospettive future. I lavoratori sono ormai da tempo in cassa integrazione e il loro futuro ci sta a cuore; dobbiamo riuscire, attraverso le autorizzazioni, a ripartire comprendendo anche quali saranno le evoluzioni, viste le possibili difficoltà del biossido di titanio sul mercato internazionale. Su questo, come Partito Democratico, saremo vicini e monitoreremo passo dopo passo". "Abbiamo poi incontrato anche la Rsu, con Cgil, Cisl, Uil e Ugl, e abbiamo riportato l’esito dell’incontro, l’impegno positivo dell’azienda, della Regione e degli enti preposti – chiudono – Come Pd ad ogni livello ci interesseremo poi di tutte le azioni che l’Europa attiverà". Poi i Dem chiudono con una nota polemica. "Leggendo il verbale della Conferenza dei servizi abbiamo scoperto che il Comune di Follonica non era presente. Attraverso il nostro gruppo consiliare, verificheremo e chiederemo al Comune il perché di questa assenza, visto che la convocazione della riunione era stata inviata in anticipo già nel mese di luglio. È dimenticanza, superficialità o disinteresse?".