I talk show estivi. La filosofia di Veneziani contro solitudine e nichilismo imperante

Era un appuntamento che aspettavamo quello con Marcello Veneziani, amico dei talk show alle Terme Marine Leopoldo II, dove ogni sua pubblicazione è stata presentata con successo nel salotto di Giancarlo Capecchi. E dove sabato scorso è stato salutato e festeggiato, in maniera semplice ma "solenne", familiare e di grande commozione, don Franco Cencioni, il prete di Maremma, straordinario protagonista di quasi un secolo di storia maremmana. Il 13 luglio ha infatti compiuto 98 anni. Ci piace legare, in nome proprio dell’amore nelle varie accezioni, della solidarietà, del sentimento, l’incontro con don Franco e quello con il giornalista, filosofo, scrittore di grande successo Marcello Veneziani che a "L’amore necessario, la forza che muove il mondo" (Marsilio editore), ha dedicato l’ultima sua opera per la presentazione della quale è stato organizzato l’appuntamento delle 18.30 di domani alle Terme Marine, nella suggestiva e abituale cornice di questa elegante struttura che il gruppo Berti ha aperto da anni anche come laboratorio culturale. E domani , grazie alla libreria Mondadori, sarà possibile acquistare anche il libro.

"Nella società del disamore, del narcisismo e dei desideri egoistici – spiega Veneziani – illimitati, in cui "Io ama Io" e contano solo la tecnica e il mercato, non resta che ricominciare dall’amore, oltre se stessi". Dopo aver affrontato la disperazione assumendola come punto di partenza anziché d’arrivo, dopo aver smascherato la cappa (alla quale è stato dedicato un saggio che ha fatto discutere) che incombe sulla nostra società, soffoca la libertà, la dignità e l’intelligenza e ci rende scontenti, Veneziani approda alla sfida più ardua: indicare una via d’uscita dalla solitudine e dal nichilismo, che faccia ritrovare la gioia di vivere e di essere al mondo, in armonia con l’universo e la nostra anima. Pagine vitali e suggestive, in cui si intrecciano esperienze, storie e riflessioni, con intelletto d’amore. "Quando avverti che tutto sta crollando, non resta che ripartire da ciò che salva, che genera, che unisce, che origina. Dall’amore necessario. Amare è prediligere, aver cura, volere il bene, per sempre. Amare persone, mondi, natura, principi e visioni. Amore dell’essere, rispetto a chi insegue la tentazione del non essere".

Un appuntamento da non perdere, per l’attualità e la profondità’ dei temi trattati, per la curiosità che accompagna sempre le valutazioni e le riflessioni del filosofo, stimolato da Giancarlo Capecchi, per l’attualità di un tema che spesso trasforma un sentimento così profondo e forte, in passione che acceca e che sfocia in tragedia dopo gli abbracci, le promesse, i sogni. Sicuramente, con Marcello Veneziani, capiremo anche perché, per la’utore, òla filosofia è amore e il filosofo, amante della speinza, è sempre un amante prezioso. Il general manager della struttura Amedeo Vasellini, nell’invitare tutti coloro che desiderano assistere al talk show e che saranno i benvenuti, ricorda che l’ingresso e il parcheggio, come pure il brindisi augurale insieme a Marcello Veneziani, sono gratuiti.