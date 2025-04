I ’Pescatori’. Un libro per riflettere

Appuntamento ai ’Pescatori’ di Orbetello, domani alle 18 con la presentazione del romanzo di Maurizio Cohen ‘L’Ombra di Artemisia’. "Quando al desiderio di un uomo si unisce la forza e si sottrae il rispetto, non c’è difesa". Così lo stesso autore riassume il senso della sua opera, che sarà presentata nella Terrazza del centro degustazione.

Il romanzo racconta la violenza e la fragilità umana, in cui le vicende degli abusi subiti da due donne si sovrappongono e si riflettono l’una nell’altra in epoche estremamente diverse: quella secentesca di Artemisia Gentileschi e quella attuale della giovane Jenny. L’autore illustrerà il suo punto di vista e aprirà un confronto con il pubblico e il mondo delle donne, rappresentato da Donatella Spadi, vice presidente della Commissione sanità della Regione, e dalle rappresentanti dell’associazione Olympia De Gouges. "Un’occasione importante di sensibilizzazione e confronto – spiegano gli organizzatori – su temi purtroppo molto attuali, spesso relegate in giornate e sedi particolari ma che è invece importante diffondere a un pubblico più ampio".

L’incontro tra le due protagoniste della storia avviene in occasione di un film. Jenny, una giovane attrice alla sua prima esperienza come protagonista, sta infatti girando un film sulla vita della pittrice Artemisia Gentileschi che, all’inizio del Seicento, in una Roma ricca di straordinari fermenti culturali e allo stesso tempo soggetta alle dure regole dell’inquisizione, fu violentata da un amico del padre, suo insegnante di pittura. Durante le riprese, la sera dell’8 marzo, anche Jenny, tornando a casa, viene aggredita e violentata da tre giovani della Roma ‘bene’, che vengono poi arrestati. "Il tema del libro è la violenza di genere – ha raccontato Cohen – e sono partito dai documenti storici che riguardano il primo caso di stupro documentato negli archivi vaticani, che riguarda il caso di Artemisia Gentileschi. La pittrice ha dovuto subire pesanti accuse per difendere la sua persona e mi venuto in mente la storia di una giovane attrice che subisce le stesse violenze e viene stuprata da tre ragazzi della Roma bene. L’attrice quindi si trova a vivere due processi a quattro secoli di distanza".