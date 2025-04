"Dobbiamo rafforzare i controlli"

"In occasione della Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, desidero esprimere, a nome mio e di Fratelli d’Italia, la massima vicinanza a tutti i lavoratori che ogni giorno affrontano rischi e difficoltà per costruire il futuro del nostro Paese", dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi. "La sicurezza sui luoghi di lavoro – prosegue Rossi - deve rappresentare una priorità assoluta. Purtroppo, i dati relativi alla Toscana confermano che c’è ancora molto da fare. Nel 2024, in Toscana, si sono registrati 68 infortuni mortali, di cui 53 nell’industria e nei servizi e 13 in agricoltura. Grosseto ha contato 6 decessi sul lavoro, un numero che, seppur inferiore rispetto ad altre province, resta inaccettabile".

"È necessario – commenta il deputato di Fd’I - rafforzare controlli, formazione e cultura della prevenzione, senza trasformare le imprese in bersagli burocratici. Le istituzioni, a ogni livello, devono investire di più in ispezioni, tecnologie e in un piano straordinario di formazione continua per lavoratori e datori di lavoro. Un lavoro sicuro è un diritto che deve essere garantito ovunque, anche nelle aree meno centrali del Paese. La sicurezza dei lavoratori è la sicurezza delle nostre famiglie e del futuro delle nostre comunità".