I libri nei borghi. Appuntamento da non perdere

Prosegue nel segno del noir la rassegna letteraria ‘I libri nei borghi’, promossa dal comune di Manciano con la direzione artistica di Carlo Legaluppi, in collaborazione con la Biblioteca comunale Antonio Morvidi, la Rete delle biblioteche e la cooperativa Innovative. Ospiti del prossimo appuntamento, in programma domani al Castello Corsini di Marsiliana, saranno Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti, autrici del romanzo ‘Nessun perdono’ (Guanda), con le letture dell’attrice Laura Ormezzano e le interpretazioni musicali della violinista Cristina Niccolai. L’evento si aprirà alle 17 con una visita al museo del Castello e alle 18 Carlo Legaluppi insieme a Francesca Lotti, della Biblioteca Morvidi di Manciano, intervisteranno la collaudatissima coppia di scrittrici, nota appunto come Flumeri&Giacometti. Subito dopo spazio all’enogastronomia, con la degustazione dei prodotti offerti dalla tenuta Corsini e dal Caseificio di Manciano. "Per l’amministrazione questa rassegna rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello – afferma Matteo Bartolini, consigliere delegato alla cultura del comune di Manciano – perché apre molti spunti di riflessione, è gratuita e fa conoscere il nostro bellissimo territorio a chi assisterà agli eventi in programma. Stavolta saremo nel meraviglioso Castello Corsini a Marsiliana. La cultura è un asset su cui puntare per promuovere il territorio anche in altri ambiti turistici non solo quelli legati alle terme, alla campagna e all’estate". "Per me che sono originario di Manciano – afferma Legaluppi, che ha curato la rassegna – poter continuare a collaborare con il Comune alla realizzazione di progetto culturali di alto profilo, come la rassegna ‘I libri nei Borghi’, rappresenta motivo di orgoglio e di grande soddisfazione".

Riccardo Bruni