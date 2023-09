Guida Sicura: Dimostrazioni a Grosseto - Scopri le Tecniche di Guida Sicura

Safety Car Drive, scuola di guida sicura, inaugurerà le sue attività al Centro commerciale Aurelia Antica, a Grosseto. L’appuntamento è per sabato alle 10. Il programma prevede una breve relazione su quello che è l’iniziativa: sul banco dei relatori, oltre agli ideatori della Scuola, saranno presenti alcuni docenti dell’Università di Firenze, specialisti automotive del Marchio leader Dekra Italia, e anche le autorità del Comune di Grosseto. Dopo il "Coffee Break" alle 11.30 ci sarà il test drive su pista: chi è stato invitato avrà il privilegio di effettuare dei test drive accompagnati da istruttori professionisti che dimostreranno dal vivo – su tre autovetture preparate –, alcune tecniche di comportamento insegnate nei Corsi di Guida Sicura. Alle 15 poi ci sarà l’Open Day: saranno presenti istruttori della "Scuola di Guida Sicura" e autovetture preparate per svolgere le dimostrazioni dei test drive in massima sicurezza sul circuito allestito nello spazio esterno, messo a disposizione dal Main Sponsor: Aurelia Antica Shopping Center.