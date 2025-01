Gli eventi Anpi per il Giorno della Memoria

SANTA FIORAInizia oggi un ricco calendario di eventi che proseguirà fino al 2 febbraio e servirà a fare luce su una pagina terribile della storia europea. Insomma a Santa Fiora il Giorno della Memoria non si limita a 24 ore ma in programma ci sono iniziative spalmate in diversi giorni, questo grazie al comune di Santa Fiora che ha lavorato gomito a gomito con la sezione Anpi dell’Amiata Grossetana e la Fondazione Santa Fiora Cultura.

Il programma prevede iniziative che si articolano in più giornate, pensante per gli studenti e per la cittadinanza: incontri, proiezioni, la passeggiata nel ghetto e uno spettacolo teatrale. Entrando nel dettaglio delle iniziative il primo appuntamento è oggi alle 10.15, all’Istituto Professionale ITE Padre Balducci di Santa Fiora con un incontro con gli studenti a cura della sezione Anpi Amiata Grossetana.

Rivolta a tutta la cittadinanza è invece l’iniziativa in programma domani, alle 21, al teatro Camilleri di Santa Fiora, con la proiezione del film "La zona d’interesse" di Jonathan Glazer, la pellicola vincitrice di due premi oscar come miglior film internazionale e miglior sonoro.

Lunedì alle 10.30, nell’aula magna della scuola primaria di Santa Fiora, a cura della sezione Anpi Amiata Grossetana sarà organizzato un incontro di riflessione e approfondimento sulla Shoah per gli studenti di quinta elementare e delle medie.

Venerdì 31 alle 11, sarà organizzata per tutta la cittadinanza una passeggiata commemorativa nel ghetto di Santa Fiora, con letture proposte dagli studenti. A seguire, "Spolverare la memoria", attività di pulitura dei manufatti presenti nel ghetto, realizzati dagli studenti stessi, per mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare la comunità.

Ultimo appuntamento domenica 2 febbraio, alle 18, al teatro Camilleri con lo spettacolo Suora Mamma e Suora Babbo con replica al mattino per le scuole.