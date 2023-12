Gli alberghi selezionano varie figure professionali

Albergo a Castiglione ricerca per la stagione 2024: addetta colazioni per 45 ore la mattina per 67 mesi di lavoro non alloggio personale di Castiglione o limitrofe, 2 camerieri per 6 mesi di lavoro almeno minima esperienza con vitto e alloggio, un lavapiatti 67 mesi di lavoro anche poca esperienza con alloggio.

Albergo a Marina di Grosseto ricerca una addetta al ricevimento con esperienza di front office conoscenza lingua inglese obbligatoria e preferibile anche il tedesco turno pomeridiano dalle 14.30e una cameriera di sala con esperienza nel settore per il periodo invernale solo serale per il periodo estivo pranzo e cena, No alloggio.

Albergo nella zona di Manciano ricerca per la stagione 2024 due addetti alla sala con la conoscenza della lingua inglese e minima esperienza nella ristorazione e 2 addetti pulizie. Requisito fondamentale essere automuniti. No alloggio.

Per informazioni su queste offerte è possibile telefonare al numero 0564416375.