Geotermia, Lanzini e Monaci: "Basta così"

I comitati ambientalisti avevano invitato i candidati sindaci amiatini ad esprimersi sul futuro geotermico. A queste domande hanno risposto Giovanni Lanzini e Luciano Monaci.

"Per la nostra lista Fare Cinigiano – dice Lanzini – confermo come già avvenuto verbalmente in alcuni incontri un no convinto allo sfruttamento geotermico nel territorio comunale".

"Per noi tutelare l’ambiente e il paesaggio è una priorità – dice Monaci, lista Abitare Insieme –. Nel nostro modo di concepire l’amministrazione del territorio, noi siamo la voce dei cittadini, che hanno il diritto sacrosanto di decidere come deve essere il territorio dove hanno scelto di vivere e per questo saremo sempre al loro fianco nelle battaglie giuste che hanno come obiettivo la salvaguardia dell’ambiente, della tutela della salute e l’incentivazione di modelli eco e sostenibili. Un ulteriore sfruttamento dell’energia geotermica sull’Amiata comporterebbe un significativo consumo di suolo, una forte modificazione del paesaggio e un potenziale fattore di inquinamento ambientale; per questi motivi l’impegno della nostra amministrazione sarà sempre garantito per favorire uno sviluppo sostenibile del territorio contrastando ogni progetto speculativo".

Monaci conclude ricordando l’esempio di Monticello: "La battaglia che proprio l’amministrazione comunale di Cinigiano e la popolazione di Monticello insieme alle associazioni per la salvaguardia del territorio ha vinto contro il progetto geotermico di Poggio all’Olmo è l’esempio di quello che un’amministrazione aperta insieme a cittadini mossi da un grande senso civico possono ottenere".