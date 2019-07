Grosseto, 17 luglio 2019 - Ieri sera dopo le 23 i vigili del fuoco, insieme al nucleo Nbcr (Nucleare - biologico - chimico – radiologico), sono intervenuti alla stazione di Grosseto per una fuga di gas proveniente, dalla cisterna di un treno merci. Per consentire i controlli e la messa in sicurezza della cisterna il traffico ferroviario è stato bloccato fino alle 4 di stamani. Sul posto anche tecnici delle ferrovie, personale Arpat, Polizia ferroviaria e carabinieri.

