Forte Pozzarello. La gestione alla Misericordia

Firmata la concessione per l’attuazione del progetto "Dentro le Mura: valorizzazione e fruizione del Forte Pozzarello" tra l’Agenzia del Demanio e la Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, della durata di 25 anni. "L’idea di partecipare al bando indetto dall’Agenzia del Demanio – spiega il governatore Roberto Cerulli – rispondeva all’esigenza di dare risposta a un sentimento della popolazione: dare vita a questo Forte inutilizzato che via via sta andando in rovina".

Già alcuni anni fa la Confraternita si prese cura del Fortino, con una pulizia straordinaria dalla vegetazione infestante. Ma poi, alla scadenza della concessione di un anno, aveva restituito il Forte al Demanio. La struttura venne ultimata nel 1888 e fu costruita sotto la giurisdizione del Regno d’Italia, con l’intento di proteggere la costa. Durante la seconda guerra mondiale venne allestita la contraerea nel tentativo di difendere la zona dai bombardamenti aerei. Dal dopoguerra in poi fu trasformata in un grande deposito di armi e munizioni, dismesso nel 1975. Dopo la chiusura la struttura difensiva venne abbandonata.

"Grazie alla sua ampia struttura potremo organizzare molte attività – spiega Cerulli –. Purtroppo abbiamo potuto constatare, oltre al degrado per abbandono, anche l’opera di vandali. Per questo abbiamo installato un impianto di videosorveglianza. Gli spazi saranno destinati alle attività ricreative per ragazzi, bambini e famiglie. Durante il periodo estivo ci saranno serate di cinema all’aperto. Poi trekking, escursionismo, mountain bike, sarà importante anche l’accoglienza di gruppi come scout, parrocchie e associazioni. Saranno riportati alla luce i binari esistenti".

Andrea Capitani