Formazione per gli scrutatori alle elezioni

SCARLINOLa prefettura di Grosseto insieme ad altri istituti e organismi pubblici, ha promosso lo scorso anno un percorso formativo pilota in materia elettorale. Il corso, strutturato in 3 moduli per un totale di dodici ore (che inizierà in questi giorni), ha lo scopo di formare i futuri membri degli uffici elettorali di sezione, al fine tra l’altro di fornire un’efficace risposta nello sviluppo di doti e capacità personali in termini di controllo, autorevolezza e gestione autonoma. I soggetti hanno deciso di replicare il medesimo percorso, nell’’ambito di politiche inclusive e partecipative, con nuovi moduli formativi aperti a tutti cittadini desiderosi di conoscere le dinamiche elettorali e di partecipare, successivamente, in qualità di presidente o di scrutatore, alle attività dei seggi elettorali. Per manifestare il proprio interesse alla partecipazione a tali corsi di formazione, basterà prendere contatto con l’ufficio Servizi Demografici inviando la propria disponibilità per email all’indirizzo [email protected] o telefonando allo 0566 - 38 503-38 504.