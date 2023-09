Festa per Araldo Bugiani tra commozione e ricordi

Bella festa, qualche giorno fa all’Hotel Ausonia, in onore del 93enne follonichese Araldo Bugiani, con tanti invitati. Familiari, amici, componenti del club "La Cinghialessa" di Gavorrano e della fondazione "Noi del Golfo" di Follonica. Poesie, ricordi e affetti hanno caratterizzato la significativa festa di questo concittadino giunto da Bologna dove risiede. Gli organizzatori hanno offerto ad Araldo: una targa con una sua immagine; una cornice con tanto di versi e foto di via Roma dove è nato (ripresa con il mare alle spalle); un ricordo degli altri Bugiani e dei suoi amici d’infanzia. Una emozionante e magistrale lettura dei suoi componimenti da parte della poetessa Giuseppina Scotti. Il Bugiani, a tratti commosso ma oltremodo contento, ha omaggiato gli invitati regalando due sue pubblicazioni: "Penna e Pennello" e "Pensieri Aforismi e Riflessioni". Naturalmente ci sono stati applausi per tutti e, vista l’ora tardo pomeridiana, la proposta, ben accettata, di una passeggiata con la visita al Museo Magma.