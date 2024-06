Ferito in strada. Ipotesi auto pirata

È stato trovato sdraiato in mezzo alla strada sulla Discesa del Valle, la strada di accesso a Porto Santo Stefano. Tanto che si ipotizza sia stato investito da un veicolo che poi non si è fermato a soccorrerlo, ma le indagini sono in corso.

Un ragazzo straniero di 24 anni è stato portato in ospedale per accertamenti e ancora non è chiaro cosa possa essere accaduto, perché il giovane non parla l’italiano. Il fatto è accaduto nella notte tra martedì e ieri, poco dopo le 4. Il personale del "118" lo ha trovato semicosciente, ma in condizioni abbastanza gravi (dovrà anche essere operato per la riduzione di alcune fratture).

Intervenuti anche i carabinieri che hanno dato il via alle indagini e fra le ipotesi, appunto, c’è quella che il ragazzo possa essere stato travolto da un’auto pirata. Al vaglio dei militari ci sono anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e i proprietari delle auto riprese saranno quindi ascoltati in queste ore.

L’intervento, nonostante sia avvenuto prima delle luci dell’alba, ha comunque interrotto il traffico in entrambe le direzioni, creando qualche disagio soprattutto ai mezzi di approvvigionamento merci, essendo quello l’unico punto di accesso per il centro abitato di Porto Santo Stefano. Non si può comunque escludere nulla: rimane in piedi anche l’ipotesi che possa aver fatto tutto da solo. Pare inoltre che il ragazzo fosse vestito di nero, mentre non aveva con sé i documenti e durante la giornata di ieri non era stato ancora identificato, tranne per l’età anagrafica e l’origine dai paesi dell’est Europa.

Andrea Capitani