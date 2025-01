Fazzi alla guida della "Città del Castagno"

È stato nominato un amiatino al vertice della castagna italiana. Lorenzo Fazzi (nella foto), originario di Monticello Amiata e conosciuto in tutta la provincia di Grosseto per il suo grande impegno per tutelare e promuovere la castagna amiatina, è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale Città del Castagno. Soddisfazione per il settore castanicolo amiatino e in particolare per l’associazione che si occupa di tutelare la castagna amiatina Igp.

"Siamo convinti che Lorenzo Fazzi – spiegano dalla direzione dell’associazione – abbia tutte le carte in regola per portare avanti questo prestigioso incarico di tutela e promozione, a livello nazionale, del castagno e della castagna. A lui facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, convinti che saprà portare avanti le battaglie necessarie al nostro settore e all’Amiata".

Lorenzo Fazzi è stato presidente anche dell’Associazione Castagna dell’Amiata Igp, un’organizzazione che tutela e promuove la castagna dell’Amiata, un prodotto tipico e di qualità della zona.

La Castagna dell’Amiata, infatti, è un prodotto Dop (Denominazione di origine protetta) che ha radici storiche nella tradizione agricola del Monte Amiata.

Durante il suo mandato, Fazzi ha contribuito a valorizzare questo frutto autoctono, mettendo in luce le sue qualità uniche e cercando di aumentarne la visibilità sia sul mercato nazionale che internazionale.

Lorenzo Fazzi continuerà nel ruolo ricoperto per molti anni da Ivo Poli, grande personaggio della Garfagnana.

"È bello vedere – aggiunge Fausto Costagli, che è stato fiduciario Slow Food della condotta Monteregio e conoscitore dell’Amiata e dei suoi prodotti – che la Toscana rimane alla guida di un’associazione importante come Le Città del Castagno".

L’associazione Città del Castagno è un’organizzazione che riunisce i comuni italiani che hanno una tradizione storica e culturale legata alla coltivazione e alla valorizzazione della castagna. L’associazione ha come obiettivo principale la promozione e la tutela della castagna come prodotto tipico, nonché la valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali legate a questo frutto.

Con Fazzi, Città del Castagno sarà ancora più impegnata a tutelare e promuovere la castagna come simbolo di identità culturale e sviluppo economico, cercando di creare un ponte tra agricoltura, tradizione, sostenibilità e turismo.

N.C.