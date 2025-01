Energia elettrica. Contributi. Ora c’è il bando

MONTE ARGENTARIOUn bando pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno delle spese per le utenze di energia elettrica sostenute nel 2024. Sarà possibile, fino al 21 marzo 2025, fare domanda al Comune per richiedere l’assegnazione del contributo. Sono ammessi i residenti nel Comune di Monte Argentario che abbiano cittadinanza italiana o comunitaria, oppure familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Occorre inoltre essere in possesso di un’attestazione Isee ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 15mila euro. Necessario anche che un componente del nucleo familiare sia intestatario delle utenze di energia elettrica riferite all’abitazione di residenza per le quali si richiede il contributo. L’entità del contributo erogabile sarà parametrato sulla base della composizione del nucleo familiare, da un minimo di 150 euro per famiglie con uno o due componenti fino a un massimo di 300 euro per famiglie con cinque o più componenti. Il contributo sarà erogato sino ad esaurimento dei fondi stanziati per l’iniziativa all’amministrazione comunale di 79.074,99 euro.