Dopo la legge approviamo il buon senso

Su un punto dobbiamo essere tutti d’accordo: la legge sulla laguna (Consorzio e Parco) è un traguardo storico. Ma a patto che sia considerato non un punto di arrivo, quanto piuttosto un punto di partenza. Sì, perché i distinguo che caratterizzano i vari commenti post euforia per l’approvazione della legge iniziano proprio da qui: norme fondamentali, ora però facciamo in modo che tutto quanto possa essere a regime in tempi rapidi. In altre parole: tempi tecnici ci saranno, forse anche lunghi, ma certi interventi strutturali non possono aspettare. Ed è su questo punto che la Politica e i politici dovranno dimostrare di voler sul serio risolvere i problemi. Poi quello che potrà essere il futuro della laguna, si vedrà. Ma anche solo per fare previsioni bisogna che un parvenza di futuro esista.