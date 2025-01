Domenica ’La notte dei bambini’ apre la stagione teatrale. Bene abbonamenti e biglietti

È tutto pronto, sull’Amiata parte una nuova stagione teatrale e gli abbonamenti stanno andando a ruba, questo grazie anche i nomi degli ospiti presenti sul cartellone. Partirà domenica, alle 21 (come tutti gli spettacoli) la nuova stagione dei Teatri D’Amiata e il primo spettacolo sarà ad Arcidosso.

In scena al Teatro degli Unanimi "La notte dei bambini" con Gaia Nanni (nella foto). Il cartellone Teatri d’Amiata nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus le amministrazioni comunali di Arcidosso e Castel del Piano e l’Unione dei Comuni Montani dell’Amiata Grossetana. Sul palcoscenico del teatro amiatino andrà in scena la storia di un piccolo popolo che si trova a vivere un evento straordinario: il trasferimento, avvenuto in una singola notte, dell’intero Ospedale Meyer di Firenze, l’Ospedale dei bambini.

"E` la storia – spiegano gli organizzatori – di quella volta in cui fu facile riconosce i mille fili invisibili che ci legano gli uni agli altri e tutti insieme alla nostra umanissima e buffa fragilità". Il prossimo spettacolo è in programma sabato primo febbraio con Bobo Rondelli e Andrea Rivera in ’Beckett’aspetti? Non ci prenderanno ma!’. I due teatri che ospiteranno l’intero cartellone sono quelli di Arcidosso e il teatro amiatino di Castel del Piano.

Il Teatro degli Unanimi nasce alla fine del 1800, precisamente nel 1883, ed è stato costruito su iniziativa di un gruppo di appassionati di cultura e spettacolo, che si riunivano sotto il nome di "Unanimi". La struttura deve il suo nome proprio al desiderio di questi fondatori di agire "unanimi", ovvero uniti e congiunti nello scopo di promuovere la cultura e l’arte nel piccolo paese di Arcidosso. Negli anni ha ospitato importanti spettacoli.

Il teatro Amiatino, oggi sede anche del cinema di Castel del Piano, ha una lunga storia e si caratterizza per la sua architettura che richiama il classico stile teatrale italiano, con una sala dotata di una buona acustica e una scenografia sobria ma suggestiva.

I lavori al cinema teatro Amiatino sono stati terminati a fine 2023, dopo un lungo intervento, che ha portato alla sostituzione delle poltrone in platea, degli infissi e il recupero di alcuni locali. Ora, risolti i problemi di gestione, la struttura può ospitare anche la stagione teatrale arricchendo l’offerta nel paese.