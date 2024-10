Domani la manifestazione ciclostorica. Tutto pronto per "La Batignanese"

È ormai tutto pronto per la prima edizione della ciclostorica "La Batignanese", di scena domani e organizzata da Fiab Grosseto con Ciclostorici Maremmani e Scuderia 2 di Picche in collaborazione con il Comune di Grosseto. "Le iscrizioni non mancano – dichiarano gli organizzatori Angelo Fedi e Stefania Rustici –. Negli ultimi giorni abbiamo superato le 70 prenotazioni e abbiamo richieste da parte di gruppi che arriveranno nei giorni a ridosso dell’evento". Per partecipare alla ciclostorica "La Batignanese" saranno ammesse biciclette da corsa su strada, da mezza-corsa o da ciclocross costruite prima del 1987, oppure bici da montagna costruite prima del 1996. I ciclisti dovranno indossare abbigliamento vintage originale, oppure una riproduzione fedele, anche se, per garantire una maggiore sicurezz, sarà consentito un moderno casco di protezione. "La Batignanese" prevede due percorsi, lungo e corto, entrambi con partenza e arrivo dal centro storico di Batignano e tragitto su strade prevalentemente asfaltate e tratti di strade bianche. Il percorso lungo si estende per circa 60 chilometri e raggiunge il borgo di Montepescali, mentre il percorso corto si sviluppa su circa 40 chilometri, con un’altimetria facile e adatta a tutti, e segue il percorso lungo fino al primo dei due ristori previsti sul percorso. Il programma prevede il raduno agli impianti sportivi di Batignano dalle 8 di domani. Iscrizioni e informazioni su https://www.fiabgrosseto.it/press/news/domenica-13-ottobre-2024-arriva-a-grosseto-la-batignanese-la-prima-edizione-del-raduno-bici-storiche-corsa-e-rampichini e sul profilo Instagram https://www.instagram.com/la_batignanese_ciclostorica/.