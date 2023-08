Domani in piazza "Dilettando con Avis" di Carlo Sestini

Domani sarà una giornata particolare per Scarlino. Per la prima volta la popolare trasmissione "Dilettando con Avis", condotta da Carlo Sestini, vedrà come palcoscenico piazza del Mercato. "Stavolta abbiamo preferito – spiega il presidente dell’Avis Alessandro Ciacci –, organizzare la serata in paese. Un luogo fortemente suggestivo. La sezione sarà presente in piazza con un gazebo per promuovere l’attività di Avis e fornire tutte le informazioni per diventare donatori di sangue".