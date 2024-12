Disostruzione pediatrica e rianimazione. Corso alla Misericordia

Si terrà venerdì 27 alle 20.30, nella sede della Misericordia di Manciano, in un’unica lezione, il corso di rianimazione cardiopolmonare (Pblsd) e di disostruzione nei pazienti pediatrici. Un corso gratuito e aperto a tutti, genitori in primis. L’obiettivo del corso è quello di diffondere le principali manovre rianimatorie e di disostruzione da effettuare, in caso di emergenza, nei bambini e in tutti i pazienti di età pediatrica. Per informazioni e iscrizioni telefonare ai seguenti numeri: 0564/620123 oppure 0564/629751.