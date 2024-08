Digitalizzazione in Comune. Il Consiglio diventa smart. Possibile voto da remoto

"Il consiglio comunale diventa più tecnologico e funzionale" affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti durante la presentazione delle nuove funzioni per l’impianto della sala consiliare. Con novità e servizi aggiunti, il momento di discussione comunale, al quale la cittadinanza viene informata delle decisioni che sono di competenza del Municipio, grazie all’impulso dato dal presidente Turbanti è avvenuto un passo in avanti aggiornando e incrementando le funzioni dell’impianto audio e video dell’aula. Ma non solo, perché è rivolta, questa implementazione, a più soggetti destinatari come i consiglieri ma anche cittadini per rimanere informati sulle attività del consiglio,infatti di rilievo la novità del portale web "Concilium tv", che raccoglie le riprese e le trascrizioni delle sedute, consentendo per la prima volta l’indicizzazione completa per parole chiave di ordine del giorno, oratori e trascrizioni sincronizzate con video e audio e permette di impostare le ricerche degli utenti in tutto l’archivio o su una singola seduta. Non ultima la possibilità di condividere i contenuti direttamente sui social o acquisendone il link.

Per i consiglieri ci sarà invece un’applicazione che permette di seguire i lavori anche da remoto e di partecipare come se fossero in presenza, con votazioni, richiesta di prendere la parola, visualizzazione del tempo a disposizione per gli interventi e degli altri oratori in attesa, inserimento e consultazione dei documenti in tempo reale.

"Grazie a questa innovazione- proseguono Vivarelli e Turbanti- siamo andati verso una controtendenza. Questo intervento consentirà un risparmio di circa 3500 euro all’anno rispetto al precedente contratto. Più servizi risparmiando". Con questa conclusione c’è il pensiero nel cercare "l’inganno", infatti durante la presentazione, che ha visto la presenza di alcuni capigruppo e consiglieri, Cecilia Buggiani (Pd) ha sottolineato "è importante la tecnologia-dice- ma ne preferisco l’utilizzo in via eccezionale perché il confronto in presenza è fondamentale". La preoccupazione spontanea sul collegamento da remoto ha suscitato interesse, però arriva subito la pronta rassicurazione del primo cittadino, distogliendo l’attenzione dal punto di vista "politico" come lui stesso ha definito e non tecnico, "sarà oggetto di discussione politica-dice- ad appannaggio del parlamento comunale. La mia opinione rimane sulla presenza fisica in consiglio ma è un’opportunità in più sullo sviluppo digitale. Valuteremo se espandere e fare ciò anche sulle commissioni". Prosegue il presidente Turbanti che ha sottolineato "siamo uno dei pochi comuni a non aver adottato questo incremento, perché questo nuovo sistema viene già utilizzato da circa 800 enti e istituzioni e in Toscana è in uso. Non è il non venire, non è un obbligo stare a casa ma è l’opposto di ciò che si può pensare ma dare l’opportunità, in caso di impedimento ai consiglieri per partecipare ai lavori e di conseguenza votazioni. Penso sia un passo in avanti, grazie alla società Netspring per il supporto tecnico". Il portale del cittadino Concilium Tv è https://grosseto.concilium.tv/video/list.

Maria Vittoria Gaviano