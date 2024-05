Dieci sindaci si ricandidano. Sei per il terzo mandato

Tra un mese si voterà per eleggere 14 nuovi sindaci grossetani e domani scadono i termini per depositare le liste. Intanto nei vari Comuni interessati dalle elezioni amministrative si respira già forte un clima di campagna elettorale. Su 14 sindaci uscenti, 10 si ripresenteranno all’appuntamento elettorale e di questi ben 6 sono alla ricerca del terzo mandato.

Sull’Amiata si vota nella maggior parte dei comuni montani. Ad Arcidosso il sindaco uscente Jacopo Marini, ci riprova per la terza volta e se la dovrà vedere con Guendalina Amati e Marcello Bianchini. In corsa per il terzo mandato anche Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora che invece si troverà a fronteggiare Jessica Ciaffarafà. Sempre sull’Amiata si ripresentano Michele Bartalini, sindaco di Castel del Piano e Daniele Rossi primo cittadino di Seggiano. Rossi alle spalle ha una lunga esperienza di sindaco, prima di questi ultimi 5 anni è stato primo cittadino di Seggiano dal 2004 al 2014. Corrono per il terzo mandato anche Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico, Francesco Limatola sindaco di Roccastrada, Nicola Verruzzi, primo cittadino di Montieri e Giacomo Termine sindaco di Monterotondo Marittimo. Dieci anni più 5 è insomma l’obiettivo di molti sindaci grossetani, tutti appartenenti al centrosinistra. Tra i sindaci uscenti alla fine del primo mandato che hanno deciso di rimanere in campo ci sono anche Francesca Travison e Pierandrea Vanni, rispettivamente sindaci di Scarlino e Sorano. Anche Vanni, come Daniele Rossi, ha alle spalle una lunga esperienza da amministratore pubblico, è stato infatti sindaco di Sorano dal 2004 al 2014 e vicesindaco dal 2014 al 2019 nella giunta guidata da Carla Benocci, quest’ultima quest’anno ha deciso nuovamente di scendere in campo ma di correre al fianco di Luciano Nucci.

Nicola Ciuffoletti