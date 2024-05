Consiglio di Stato: tre ordinanze danno ragione ai balneari

Ancora una puntata sulla questione Bolkestein. Il Sib, il sindacato Italiano Balneari ha diffuso una nota con tre diverse ordinanze del Consiglio di Stato dove si afferma che "prevale l’interesse privato a continuare l’attività, ancorché decaduto dalla concessione non essendo i Comuni nella condizione di affidare a terzi il compendio demaniale". Nelle tre ordinanze i giudici romani precisano che "nel bilanciamento degli interessi contrapposti, perciò, appare preminente quello del privato, tenuto conto che in questo modo sono altresì soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell’area e alla percezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità". Si tratta quindi, secondo il sindacato di un "orientamento giurisprudenziale consolidato del supremo organo della magistratura amministrativa. Affermato anche nell’ordinanza cautelare numero 138 del 17 gennaio e – prima ancora – nella numero 8.010 del 15 settembre 2022".

"Siamo in presenza di importanti decisioni della giustizia amministrativa in favore dei concessionari che stanno lavorando ormai da anni – conclude la nota –. Che però non fanno venir meno sia la necessità che l’urgenza di un provvedimento legislativo chiarificatore, che continua irresponsabilmente a mancare esponendo a gravi e concreti rischi la parte più preziosa del turismo italiano". E questo avviene proprio nei giorni in cui, in gran parte della costa, l’apertura degli stabilimenti balneari, oltre duecento, lungo la costa della provincia, da Follonica a Monte Argentario.