Di scena l’"Orbetello Piano Festival". Concerto del maestro Umberto Ruboni

L’"Orbetello Piano Festival", la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersant che porta il pianoforte in singolari location trasformandole in palcoscenici d’eccezione, propone questa sera la musica immortale di Ludwig van Beethoven. Il concerto si terrà alle 21,30 in Piazza Giovanni Paolo II a Orbetello. Diretta da Filipe Cunha, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto eseguirà il "Concerto numero 3" con, al pianoforte, Umberto Ruboni, giovane talento vincitore di Orbetello Piano Competition Master 2023. Genovese classe 1996, Umberto Ruboni è artist in residence all’Ingesund Piano Center di Arvika (Svezia), accademia pianistica svedese per eccellenza guidata da Julia Mustonen-Dahlkvist. Si è distinto in numerosi concorsi pianistici, tra i quali Orbetello Master Piano Competition (primo premio 2023), Yamaha International Piano Competition a Malmö (primo premio 2022) e il premio del Conservatorio di Milano (primo premio solista 2015). Ha suonato per rilevanti società concertistiche e si è esibito come solista con orchestre dirette da importanti direttori. Filipe Cunha ha diretto numerose orchestre, gruppi musicali e altri gruppi in Portogallo e all’estero ed è spesso invitato a progetti internazionali, giurie di concorsi e masterclass. L’Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto", nata nel 1994 per volontà dell’Amministrazione di Grosseto, si è esibita in molte località italiane riscuotendo da subito ampi consensi di pubblico e critica e presentando prime esecuzioni assolute. Ha collaborato con artisti di fama internazionale ed è stata protagonista molto apprezzata di importanti stagioni liriche. Per info e biglietteria 353/4407785 e 389/2428801.