"Di fogge e vessilli": giornata di studio dedicata al corteo storico del Palio

Il Teatro Amiatino, recentemente ristrutturato, aprirà le sue porte al Palio delle Contrade e soprattutto al corteo storico che anticipa la carriera dell’8 settembre. "Di fogge e vessilli", questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla Consulta delle Contrade in collaborazione con il Comune e in programma oggi, dalle 9.30. Si tratta di una giornata studio per approfondire le caratteristiche delle rievocazioni storiche, con un’attenzione particolare per il corteo storico del Palio di Castel del Piano: dalla storia in cui affondano le radici le contrade, agli usi e costumi della prima metà del 1400, fino ad un focus, anche tecnico, sulle bandiere. La mattinata si apre, dopo i saluti istituzionali, con gli interventi di inquadramento storico a cura di Vinicio Serino, antropologo dell’Istituto di studi politici Giorgio Galli e di Marco Farmeschi, storico; proseguirà con lo slot dedicato agli abiti e agli accessori nel quale interverranno due membri del Comitato regionale per le rievocazioni storiche della Toscana: Roberta Benini, presidente e Sandro Poli, referente per la provincia di Grosseto, e un rappresentante del Magistrato delle Contrade di Piancastagnaio. L’appuntamento proseguirà anche nel pomeriggio. Aprirà i lavori pomeridiani Alessandro Benassai, otto volte campione italiano di sbandierata e anche lui membro del comitato regionale, che farà un excursus storico-culturale sulle bandiere e sulle tecniche di utilizzo.