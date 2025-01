Danneggiata la Casina di Babbo Natale

Nel periodo natalizio, grazie ad un gruppo di volontari, Massa Marittima si arricchisce di una attrazione in Vicolo Porte nel centro storico cittadino: la "Casina di Babbo Natale". Bene questa cosa, evidentemente, non è piaciuta a qualcuno che ha deciso di danneggiare in maniera molto grave la struttura.

"Si tratta di una cattiveria, uno spregio diretto non tanto a noi che abbiamo lavorato per mesi per realizzare questo angolo dei sogni, ma a tutta la città ed a tanti bambini arrivati per godersi un pomeriggio fra personaggi immaginari – dice Laura Poccioni, presidente del Comitato Casina di Babbo Natale –. In sostanza il nostro rammarico è questo. Non sappiamo quantificare il danno economico subìto, ma certamente è elevato".

"Un atto grave e da condannare – commenta la sindaca Irene Marconi – che manca di rispetto a tutti i volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie, non solo a dicembre, per tenere aperta la Casina di Babbo Natale, ma anche nei mesi precedenti per preparare gli allestimenti di tutto il centro storico ed animare la città in occasione dei vari appuntamenti. Se a Massa Marittima possiamo vantare una programmazione degli eventi ricca e apprezzata da tutti è grazie al grande impegno delle nostre associazioni, dalla Proloco, all’associazione La Casina di Babbo Natale, Le Brutte Persone, i Terzieri. Siamo quindi molto delusi e addolorati per questo gesto. Invito i cittadini che avessero visto qualcosa a fornire eventuali segnalazioni".

Nonostante l’accaduto le attività della Casina di Babbo Natale proseguiranno regolarmente: oggi il villaggio aprirà dalle 16 con tutte le attività, comprese i laboratori per bambini, che proseguiranno fino alle 19.30. La Casina, però, domani resterà chiusa.