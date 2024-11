Country Paradise, una favola vera. L’ultimo rifugio degli animali

"Aiutando loro, aiuti te stesso". Era il 2012 quando Daniela Vignali ha cominciato a gettare le basi del suo sogno. Ignara del fatto che sarebbe diventato un sogno per tanti animali e persone: il Country Paradise. Daniela Vignali è l’artefice del ’paradiso del recupero’, dove gli ultimi diventano protagonisti di azioni sociali e umanitarie straordinarie. Non ci pensa due volte, prende chiunque bussi alla sua porta in cerca di aiuto. Dagli animali alle persone, perché il grande aiuto dell’associazione sono anche le persone risollevate da grandi inciampi della vita. Le storie di chi viene accolto non ha un inizio da favola. Il "C’era una volta" ha sempre il suo fascino e impatto, invece per questi animali e persone che arrivano nella struttura, l’inizio della loro vita non è da fiaba. Ma lì, in quel posto dove sembrano esserci "tre A" come regola (amore, amicizia e aiuto), il lieto fine può esserci.

"Tutto è nato da una mia volontà di creare un luogo dove fosse possibile abbattere tutte le barriere con gli animali – racconta Daniela Vignali, presidente dell’associazione Country Paradise –, poi però la situazione mi è sfuggita di mano ed ora questi animali sono diventati i principali attori che aiutano i più fragili diventando insieme una forza, ricostruendo insieme quel che è la fiducia. Se mi fermo un passo indietro ogni volta che varco il cancello della mia associazione vedo un vero paradiso di serenità dove tutto gira intorno alla parola amicizia. Facciamo tante cose, non solo recupero ma anche attività e progetti. Ad esempio Eccellenze della condivisione finanziato dalla Regione Toscana con la realizzazione di un corso di cucina per ragazzi diversamente abili, che partirà lunedì, e La Fattoria del Country finanziato dalla Chiesa Valdese con la quale facciamo interagire bambini e ragazzi con gli animali per sensibilizzarli al rispetto. All’interno della Fattoria del Country c’è il progetto sviluppato con un incubatore che abbiamo portato all’interno delle scuole per far conoscere ai più piccoli il mondo avicolo. Al momento collaboriamo con più di venti associazioni locali e presto ci saranno novità. Ad oggi la nostra sede all’ippodromo del Casalone, nel Fosso Martello, prevede un contratto d’affitto con il Tribunale di Grosseto che ci permette di rimanere fino al 31 dicembre 2029. Ci penso ogni tanto al futuro ma guardo sempre avanti perchè facendo azioni con il cuore troveremo una soluzione a tutto".

"Sono arrivata al Country quattro anni fa – spiega Rossella D’Abbraccio, responsabile progetti del Country Paradise –, quando venni a festeggiare il compleanno. Mia figlia decise di frequentare i centri estivi e sono diventata volontaria. Adesso mi occupo di accompagnare i ragazzi diversamente abili in un percorso per renderli autonomi con inserimenti lavorativi. Da loro impari tutto, l’amore, felicità, lealtà e semplicità. Quando si fidano di te ti danno il cuore".

"Qui ho ripreso in mano la mia vita – dice Lorena Mecacci, volontaria fissa che abita all’interno della struttura –, nel momento peggiore della mia vita, quando tutti mi hanno voltato le spalle, la vita mi ha dato una seconda possibilità trovando una famiglia. Ho ritrovato la gioia d’amare. Ho un bambino e la vicinanza e amore che ho instaurato con gli animali mi aiuta nella mancanza che ho nei suoi confronti. Ringrazio la mia nuova famiglia: il Country Paradise".

In fondo si dice che chi trova un amico trova un tesoro, qui sembra proprio di trovare un paradiso d’amore. Chiunque voglia donare può fare utilizzando l’Iban IT76V0885172321000000212199.

Maria Vittoria Gaviano