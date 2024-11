Corso per turismo e Beni culturali

È partito il corso Its di specializzazione biennale gratuito pensato per formare diplomati e laureati che desiderino impiegarsi nel settore turismo e beni culturali. Nell’aula studio "Simone Turini" della Fonderia 1 di Follonica ha avuto, dunque, luogo la prima lezione del corso, inaugurato dalle autorità locali: sono intervenuti Matteo Buoncristiani, sindaco di Follonica, Stefania Turini, assessora comunale all’istruzione, alle politiche culturali, educative e giovanili, e Marco Gonzi, direttore dei corsi Toscana Meridionale Its Tab. Grazie a questo corso, i 24 partecipanti possono contribuire a rispondere alla crescente domanda di lavoro proveniente dalla filiera del turismo e dei beni culturali, molto forte sul territorio. Nello specifico, il corso dà l’opportunità di ottenere competenze e conoscenze legate al mondo del turismo, in particolare sulla gestione dell’hospitality in strutture di prestigio. Sono previste 2000 ore di formazione: 1100 di aula e laboratorio con docenti esperti e 900 di stage in azienda. Ecco gli ambiti di studio: Wellness Management; Promozione e gestione del turismo e degli eventi culturali; Promozione e marketing; Inglese per la gestione dell’accoglienza; 120, infine, le ore di project work. Al termine del percorso si otterrà il diploma di 5° livello Eqf e la possibilità di attivare contratti di apprendistato in aziende del territorio.