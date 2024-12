Corridoio Tirrenico: "I soldi per gli svincoli sono un buon inizio. Ora pensiamo ai cantieri"

Con il giorno di Natale in vista arriva un bel regalo per la viabilità maremmana. Il ’dono’ riguarda il Corridoio Tirrenico, perché il governo Meloni ha previsto 1,5 milioni di euro per gli svincoli di Cupi e Banditella, entrambi nel territorio comunale di Grosseto. Questo grazie all’approvazione dell’ordine del giorno presentato dall’onorevole Fabrizio Rossi (FdI), componente Commissione lavori pubblici della Camera del Deputati.

"La Camera ha approvato, durante la seduta sulla legge di bilancio, un mio ordine del giorno che impegna il governo a destinare, attingendo dalle risorse della manovra di parte corrente, 550mila euro per il 2025 e 1 milione di euro per 2026 ad Anas, società gestore della statale Aurelia, per la realizzazione di due svincoli in località Cupi e Banditella". Una notizia insomma che riporta al centro delle scelte di Governo l’Aurelia, arteria strategica per la provincia di Grosseto e importante collegamento viario della Toscana.

"La statale Aurelia – dice Rossi – è stata inserita come priorità nazionale, presente nel ’libro bianco’ redatto dalle Camere di commercio della Toscana e da Uniontrasporti, soprattutto per l’elevata mortalità riscontrata nel corso degli anni. Arteria che vede, specie durante il periodo estivo picchi di traffico notevoli, ma soprattutto la presenza di tratte ancora a singola carreggiata, con molte connessioni a raso e assenza di guard rail, determinando criticità notevoli per la sicurezza, e per il del deflusso delle auto. Pertanto, con l’approvazione del mio ordine del giorno, il governo si è così impegnato a mettere le risorse affinché questi due importanti svincoli sia realizzati".

C’è da dire che l’ammodernamento dell’Aurelia, almeno a parole, sta a cuore a tutti gli schieramenti politici. "Migliorare questa importante via di comunicazione rappresenta un argomento trasversale. Personalmente – spiega Rossi – da quando sono diventato parlamentare ho dedicato molto tempo alla riqualificazione di questa arteria stradale. C’è bisogno di grandi investimenti e il milione e mezzo che è stato trovato è sicuramente un buon inizio".

Rossi poi ripercorre la storia recente che ha interessato l’Aurelia. "Sicuramente un aspetto molto importante – spiega il deputato di Fratelli d’Italia – è il passaggio dei progetti da Sat ad Anas. Il nuovo commissario straordinario che seguirà i lavori è l’amministratore delegato di Anas, è evidente dunque che ci sarà grande attenzione".

Ci sono poi due progetti che potrebbero essere già cantierabili. "Penso a due lotti che riguardano il tratto da Tarquinia a Capalbio e quello da Capalbio ad Ansedonia – conclude Rossi –. I progetti ci sono, adesso dobbiamo trovare i soldi per realizzarli, confido in questo Governo".

Nicola Ciuffoletti