Cordoglio per la scomparsa di Drigoli

Seggiano è in lutto per la scomparsa di Manrico Drigoli (nella foto). Se ne è andato ieri a 80 anni un uomo molto conosciuto sull’Amiata, per via del lavoro che aveva svolto tutta la vita – era stato impiegato tecnico, geometra in Comune – e anche per il suo impegno nei confronti della comunità: attualmente era assessore al comune di Seggiano della giunta guidata da Daniele Rossi. Lascia la moglie, dipendente Asl, un figlio e nipoti.

"E’ sempre stato un uomo attivo, ha svolto cariche di presidenza della Proloco di Pescina e anche in politica – commenta il sindaco –. Era un assessore esterno in grado di fare squadra, per questo lo avevo ingaggiato. Ha portato avanti il suo lavoro con dedizione e impegno". A commemorare la sua scomparsa anche il capogruppo di opposizione in consiglio comunale, Gilberto Alviani, in carica Lega. "Apprendiamo con grande tristezza la morte di Manrico Drigoli – commenta Alviani –. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutto il gruppo consiliare di maggioranza. Un ricordo sentito per la grande passione e l’amore che ha sempre dimostrato per la propria comunità". I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di Pescina.

N.C.