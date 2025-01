Consiglio comunale straordinario e aperto a tutti. La sindaca invita anche giunta regionale e deputati

Anche la sindaca di Gavorrano, Stefania Ulivieri, ha convocato un consiglio comunale straordinario aperto a tutti per parlare della crisi della Venator. Il consiglio si riunirà sabato 11 (alle 10) nel Centro congressi della Porta del Parco. Stefania Ulivieri chiama a raccolta, oltre ai consiglieri gavorranesi, anche i sindaci e i consiglieri comunali del comprensorio metallifero, insieme ai sindacati, alla Rsu di Venator e la giunta regionale della Toscana. Un invito particolare è diretto ai deputati eletti in questo collegio stante la gravità del momento sociale ed economico rappresentato da questa crisi che coinvolge tante famiglie. E, considerata l’importanza di questo appuntamento, la sindaca ha deciso di aprire le porte del salone degli ex Bagnetti per dare ospitalità e spazio a quegli interventi che tutti si augurano siano forieri di buone notizie.