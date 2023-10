Consiglio Comunale. In ballo le opere pubbliche

Consiglio Comunale a Massa Marittima molto importante per la popolazione e il territorio massetano. La Giunta e tutto il Consiglio saranno chiamati infatti a prendere decisioni importanti La riunione dell’assise si terrà domani alle 21 in seconda convocazione. Il primo punto all’ordine del giorno è l’approvazione del bilancio consolidato del "gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Massa Marittima". Verranno ratificate delle delibere di giunta come la variazione urgente di bilancio. Discussa anche la variazione di bilancio e l’autorizzazione all’assunzione di mutuo con la cassa depositi e prestiti. Verrà anche modificato il programma triennale delle opere pubbliche e la modifica al programma delle acquisizioni 2023-2024 e delle acquisizioni e delle valorizzazioni immobiliari. Il Consiglio deciderà sull’acquisizione a titolo gratuito delle opere di urbanizzazione primaria, relative al piano di lottizzazione dei terreni della società "Massa Marittima Sviluppo". Verrà poi discussa la mozione proposta dal gruppo consiliare "Massa Avanti Insieme" in merito al finanziamento del servizio sanitario nazionale e agli interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni. Infine verrà discussa un’interrogazione di Daniele Brogi, capogruppo Lega, e Fiorenzo Borelli (Massa Comune) sulla situazione delle Mura di via Chiassarelli.