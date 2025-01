Conoscenze finanziarie: "Strumenti a disposizione per renderle consapevoli"

La donna al centro sì, ma con iniziative che puntino essenzialmente a fornirle gli strumenti di conoscenza e di supporto per non essere costretta a scegliere tra lavoro e famiglia. È uno dei ’pilastri’ dell’azione di Cna Grosseto, tramite il Comitato impresa donna (presidente Paola Checcacci). Ne parliamo con la direttrice di Cna, Anna Rita Bramerini (foto).

Innanzitutto un commento su questo primato regionale, con una percentuale del 28% "Probabilmente è dovuto alla presenza in provincia di molte aziende piccole e medie, con un’alta concentrazione in agricoltura".

Quali i settori di forza delle imprese al femminile, in provincia, e quali invece quelli dove ancora le donne stentano? "La percentuale più alta, il 40 è nei servizi, segue l’agricoltura con il 24 per cento. Mentre il manifatturiero e costruzioni, insieme al 4,3%, sono i due settori che stentano molto. Nel manifatturiero, dato che sorprende, scontiamo certo la scarsità sul territorio di imprese del settore".

Quali le maggiori criticità che incontrano le donne per arrivare ai vertici di un’azienda? "Non poche. Come Cna abbiamo scelto di concentrarci sulle criticità che spesso non salgono agli onori delle cronache, o facilmente intuibili, ma su aspetti che riteniamo importanti per fornire alla donna quegli strumenti di conoscenza e consapevolezza che le sono necessari. A cominciare dalle conoscenze finanziarie. Purtroppo in Italia, il 37 per cento delle donne non ha ancora un conto corrente proprio. É un aspetto, certo, ma che restituisce una fotografia di quanto ancora ci sia da fare. Per non parlare di come si sia ancora indietro nel welfare di genere: quelle misure e servizi ad hoc che permetterebbero alla donna di non dover scegliere tra lavoro e vita privata".

Quali le iniziative in cantiere? "Con il Comitato impresa donna è stato attivato il contenitore di iniziative ’Parità di genere come motore di progresso’. Il nome fa capire già che si tratta di una serie di workshop a tema per fornire gli strumenti di cui parlavo prima".

cri.ru.