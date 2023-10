Concorso "Scelto da noi". Ecco la cinquina finalista

È stata proclamata la cinquina finalista della 30^ edizione del Premio Letterario "Scelto da noi". I libri inviati dalle case editrici entro il 31 marzo 2023, sono stati selezionati direttamente dalle classi IV e V dell’Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi. Durante l’estate i bambini e le bambine si sono recati nello Spazio 0-13 della Biblioteca comunale di Massa Marittima per votare i loro cinque libri preferiti presenti nella "Valigia dello Scelto da noi". Proclamata la cinquina finalista: Chiara e Davide Morosinotto, "La paura del leone", Rizzoli; Elisabetta Dami, illustrazioni Chiara Fedele, "Così parlò Lupo Blu", Rizzoli; Arianna Di Genova, illustrazioni Gabriele Ghisalberti, "Dietro l’armadio", Bianconero; Angelo Petrosino, ill. Sara Not, "Un bambino, una gatta e un cane", Einaudi Ragazzi; Dino Ticli, "Roka il figlio della terra", Edizioni Corsare. "L’Istituto comprensivo Don Curzio Breschi e il Comune di Massa Marittima con questa iniziativa negli anni hanno avvicinato migliaia di bambini alla lettura – spiega Irene Marconi, assessore comunale alla Pubblica Istruzione (nella foto) coinvolgendoli in modo attivo nella scelta e nella valutazione del testo preferito".

"Scelto da Noi" entra nel vivo adesso: entro il 30 aprile 2024 i circa 200 bambini leggeranno le opere ed esprimeranno un voto da 1 a 10. La premiazione si terrà il 31 maggio 2024.