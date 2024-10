Concorso internazionale . L’inglese Henshaw vince il "Sergey Kussewitzky"

A vincere la quarta edizione del Concorso internazionale "Sergey Kussewitzky" per direttori d’orchestra è l’inglese James Henshaw. 34 anni. Un’edizione da record per la manifestazione organizzata dall’Associazione musicale Scriabin in collaborazione con il Comune di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura, l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" e i Teatri di Grosseto, che ha visto quest’anno l’iscrizione di 94 direttori d’orchestra da 36 Paesi di tutto il mondo. Al Teatro degli Industri, si erano esibiti i sette semifinalisti Brian Liao (Taiwan), Ip Linus (Hong Kong), Wilbur Lin (Usa), Xang Liu (Cina), Jayeon Ju (Corea), Omar El Jamali (Marocco) e James Henshaw (Inghilterra). Tre i finalisti scelti: la coreana Jayeon Ju ha diretto l’orchestra con Mendelssohn (Ebridi) e Mozart (Jupiter, primo e secondo movimento), il marocchino Omar El Jamali con Mozart (Jupiter, terzo e quarto movimento) e Beethoven (Sinfonia 2, primo movimento), l’inglese James Henshaw con Beethoven (Sinfonia 2, secondo, terzo e quarto movimento). Tutti i verdetti: primo premio (borsa di studio di 3.000 euro più targa, diploma e concerti) a James Henshaw; secondo premio (borsa di studio di 2.000 euro più targa e diploma) a Jayeon Ju; terzo premio (borsa di studio di 1.000 euro più targa e diploma) a Omar El Jamali. Premio speciale dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" (borsa di studio di 500 euro più diploma) ancora a James Henshaw. Sul palco degli Industri per le premiazioni, il presidente dell’Associazione musicale Scriabin, Luigi Mansi, l’assessore Simona Rusconi, il presidente dell’Orchestra di Grosseto Giulio De Simone e il direttore artistico del Premio Kussewitzky Antonio Di Cristofano con il direttore organizzativo Massimo Merone. "Siamo molto soddisfatti di questa quarta edizione del concorso – dichiarano Antonio Di Cristofano e Massimo Merone – perché il numero e l’alta qualità dei partecipanti dimostrano che il premio sta acquisendo un’importante dimensione internazionale, nonostante sia agli inizi. L’auspicio è che possa raggiungere il livello del Premio Scriabin, che vanta una tradizione lunga 27 anni. Il tutto a vantaggio della nostra città, ormai punto di riferimento per i giovani musicisti di tutto il mondo. E ci auguriamo che questo possa contribuire a diffondere ulteriormente la cultura musicale nel nostro territorio".