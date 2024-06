Conad dona materiale al Day Hospital

Gesto di solidarietà e di attenzione verso il territorio e di sostegno alle associazioni che operano per il benessere delle persone: i supermercati Conad di Grosseto e Massa Marittima hanno acquistato 200 morbidissime e colorate coperte in pile che sono state donate all’associazione "Insieme in Rosa onlus" che ha deciso a sua volta di destinarle ai pazienti oncologici del Day Hospital oncologico di Massa Marittima.

"Ringraziamo di cuore i supermercati Conad di Grosseto e Massa Marittima che hanno dimostrato grande generosità con questo bel gesto – dice Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa –. Le persone che fanno la chemio nella maggior parte dei casi percepiscono una sensazione di freddo ed hanno bisogno di coprirsi, ecco perché abbiamo chiesto a Conad di aiutarci nell’acquisto delle coperte che, come associazione, abbiamo deciso di destinare al Day Hospital oncologico dell’ospedale di Massa Marittima".

"Riteniamo fondamentale sostenere le associazioni che operano sul territorio per migliorare la qualità della vita delle persone – dice Paolo degli Innocenti presidente e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto –. La nostra società ha sempre creduto nell’importanza di restituire qualcosa alla comunità in cui opera e soprattutto di sostenere chi è più in difficoltà".

"Siamo onorati di poter contribuire al conforto dei pazienti oncologici del Day Hospital di Massa Marittima – aggiunge il socio di Conad Daniel Rossetti, titolare del punto vendita di Massa Marittima – e ci auguriamo che questo gesto possa portare un po’ di calore e sollievo a chi ne ha bisogno".