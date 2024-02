Con l’hashish vicino a scuola. Arrestato

I carabinieri del Norm lo hanno notato mentre si trovava nei pressi della scuola media "Pascoli", in piazza Rosselli, a Grosseto, e quando si sono avvicinati lui ha provato a fuggire, ma il suo tentativo non ha avuto alcun successo. Sottoposto quindi ad un controllo, nelle sue tasche i carabinieri hanno trovato quasi 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e anche denaro in contanti, soprattutto banconote di piccolo taglio. Per questo è stato arrestato con l’accusa di spaccio aggravata dal fatto che si trovasse vicino ad una scuola.

Ieri, poi, l’uomo (30 anni, di nazionalità tunisina) è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora in provincia di Grosseto, dando poi il nullaosta per l’espulsione.