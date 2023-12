Comune, bilancio preventivo ok : "Servizi erogati di grande qualità"

Approvato dal Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2024-2026: garantita la continuità nella gestione amministrativa e migliorata la capacità di programmazione strategica dell’Ente. "Il nostro obiettivo – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Bilancio, Simona Rusconi – è quello di garantire la qualità dei servizi erogati senza aumentare tariffe e tributi. Inoltre, avendo destinato adeguate risorse alle spese accessorie, abbiamo messo in sicurezza la realizzazione dei progetti previsti dal Pnrr: cambieranno il volto della città". Prosegue il processo di transizione digitale dell’ente e di semplificazione amministrativa con l’apertura del nuovo sportello del contribuente e l’implementazione del software sull’imposta di soggiorno e sistemi di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Viene garantita l’equità fiscale e la lotta all’evasione sulla falsariga del principio "Pagare tutti, pagare meno".

Nello specifico, il settore socio educativo dà la priorità, per il 2024, ai servizi per l’emergenza abitativa e gli sfratti, il sostegno alle associazioni del territorio e la garanzia dei servizi alle persone fragili, nonché il miglioramento dei servizi mensa nei plessi comunali e l’attivazione del servizio libri sospesi per famiglie meno abbienti.

"Ma non solo: abbiamo in calendario – insistono Vivarelli Colonna e Rusconi – anche la manutenzione straordinaria denominata Grandi strade, il progetto esecutivo del primo stralcio della rotatoria di via Genova, l’efficientamento energetico e gestionale degli impianti sportivi, l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza e presidio sul centro storico". Grande attenzione da parte del Governo della città anche agli aspetti del turismo, della cultura e delle tradizioni popolari. Trovano conferma tutti gli eventi, il completamento della biblioteca Chelliana che in questo momento è chiusa, lo sviluppo del Museo del buttero, la valorizzazione delle Mura e del centro storico.