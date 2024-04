Cinzia Pieraccini incontra gli elettori

I Comuni dell’Amiata procedono spediti verso l’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno. Nei giorni scorsi il centrodestra ha confermato i quattro candidati che si presenteranno ad Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora e Seggiano mentre nel centrosinistra ad oggi la conferma ufficiale c’è per Federico Balocchi, che si presenterà di nuovo a Santa Fiora e Cinzia Pieraccini, candidata per una lista civica a Castel del Piano. Proprio Pieraccini ha fissato la data della presentazione di tutti i candidati consiglieri. L’appuntamento è mercoledì alle 19 nella sede elettorale di Corso Nasini. Sarà anche l’occasione per aprire ufficialmente la sede che in questi due mesi ospiterà i lavori e le attività della lista di Pieraccini.