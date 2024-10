Cerimonia nella sala consiliare. La squadra porta la Supercoppa. Il Comune regala una targa

Un pomeriggio di festa per la città di Follonica, che ha accolto con orgoglio la sua squadra di hockey, vincitrice della Supercoppa Italiana per la quarta volta. Il sindaco Matteo Buoncristiani ha accolto gli azzurri di Sergio Silva nella sala consiliare del Comune di Follonica, per complimentarsi dell’importante successo ottenuto mercoledì scorso a Forte dei Marmi. In segno di riconoscimento il sindaco ha consegnato alla società Innocenti Costruzioni Follonica una targa e un ricordo in nome di Simone Pantani, a cui la società di hockey ha dedicato la vittoria del trofeo.

"Abbiamo organizzato questo incontro perché ci sembrava opportuno complimentarci con voi – esordisce il sindaco Matteo Buoncristiani – per il primo risultato della stagione 2024/2025. Siete una realtà importantissima per la città di Follonica. Il Comune vi è riconoscente per i risultati raggiunti e per la passione che mettete nel vostro sport. Portate il nome della nostra città in giro per l’Italia e non solo".

Il presidente del Follonica hockey ha proseguito ringraziando l’Amministrazione. "Ci fa piacere questo riconoscimento – commenta Franco Ciullini – e questo rapporto instaurato con l’Amministrazione comunale. È per tutti un orgoglio vestire la maglia del Follonica. Ringrazio i giocatori, l’allenatore e i dirigenti. È un grande gruppo che lavora con sinergia e capacità. In ogni cosa che facciamo il nostro pensiero va a Simone. E adesso siamo pronti per andare in Portogallo contro lo Sporting Lisbona per disputare la Supercoppa Europea".

Viola Bertaccini