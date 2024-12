"C’era una volta la guerra". Con Spallino in scena i conflitti

"C’era una volta la guerra", spettacolo teatrale prodotto da Emergency Ong Onlus, interpretato da Mario Spallino, per la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui, andrà in scena prima a Bagno di Gavorrano e quindi a Massa Marittima. Lo spettacolo potrà essere ammirato sabato alle 19 alla Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano. Si potrà assistere allo spettacolo gratuitamente (per prenotazioni 3391973812). Replica il giorno dopo, domenica 15 alle 16.30, alla sala San Bernardino di Massa Marittima, ingresso gratuito (prenotazioni al 3397693372). In un atto unico di settantacinque minuti si susseguono fatti, personaggi, riflessioni, dialoghi e canzoni che cercano di ripercorrere la storia di questi ultimi decenni e mostrare che la guerra non è inevitabile. L’orologio dell’Apocalisse, ovvero il Doomsday Clock, è stato ideato dagli scienziati della rivista del Bulletin of Atomic Scientists nel 1947 per mostrare metaforicamente una ipotetica fine del mondo. Di fronte a tutto questo, "C’era una volta la guerra" è un titolo che potrebbe sembrare un’utopia. ‘Utopia’ non è una parola adatta soltanto ai sognatori, ai poeti o ai pazzi. Non significa fuga dalla realtà, ma capacità di immaginare qualcosa che non c’è ancora, rendendola possibile. A dimostrarcelo sono le vite di alcune persone, più o meno conosciute, che negli anni hanno saputo inceppare il meccanismo della guerra, "per un futuro che tenga conto dell’umanità". Attraverso la voce di Mario Spallino, accompagnata da musiche e canzoni originali di Guido Tongiorgi, le loro storie prendono vita sulla scena per ricordarci che uomini e donne possono, con le loro scelte, compiere azioni straordinarie. Si tratta di unop spettacolo che fa "pensare" soprattutto in un momento come questo dove le guerre sono purtroppo all’ordine del giorno. Unicoop Tirreno da anni sostiene Emergency attraverso il progetto "Basta un gesto" raddoppiando il valore delle donazioni dei punti che i soci Coop donano per la solidarietà.